"Это просто глупо": Кроуфорд жестко высказался о боях в ММА

Раскрыл свое отношение к смешанным единоборствам.

Легендарный американский боксер Теренс Кроуфорд объяснил, почему никогда не рассматривал возможность выступлений в смешанных единоборствах.

По словам бывшего абсолютного чемпиона мира, карьера в ММА не кажется ему привлекательной из-за высокого риска получить серьезные травмы и сравнительно небольших гонораров.

Terence Crawford explains why he never had any interest in competing in MMA:



"I just always felt like the amount of trauma that [MMA fighters] gotta take their body through, and y'all got to endure for the least amount of money, it's not smart. It don't make sense to me." pic.twitter.com/9F7YUFKrpc — Ariel Helwani (@arielhelwani) July 1, 2026

Я всегда считал, что бойцы ММА слишком сильно рискуют своим здоровьем, но при этом получают недостаточно денег. На мой взгляд, это просто глупо. Я не вижу в этом никакого смысла

Напомним, в сентябре 2025 года Кроуфорд победил Сауля Альвареса, завоевал титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, а вскоре после этого объявил о завершении профессиональной карьеры.

К слову, WBA повысила россиянина до статуса полноценного чемпиона после отказа Усика от пояса.

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