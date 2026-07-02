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"Это просто глупо": Кроуфорд жестко высказался о боях в ММА

Раскрыл свое отношение к смешанным единоборствам.
Сегодня, 12:57       Автор: Валентина Чорноштан
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Легендарный американский боксер Теренс Кроуфорд объяснил, почему никогда не рассматривал возможность выступлений в смешанных единоборствах.

По словам бывшего абсолютного чемпиона мира, карьера в ММА не кажется ему привлекательной из-за высокого риска получить серьезные травмы и сравнительно небольших гонораров.

Я всегда считал, что бойцы ММА слишком сильно рискуют своим здоровьем, но при этом получают недостаточно денег. На мой взгляд, это просто глупо. Я не вижу в этом никакого смысла

Напомним, в сентябре 2025 года Кроуфорд победил Сауля Альвареса, завоевал титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, а вскоре после этого объявил о завершении профессиональной карьеры.

К слову, WBA повысила россиянина до статуса полноценного чемпиона после отказа Усика от пояса.

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