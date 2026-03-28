Кроуфорд ответил, может ли вернуться в ринг

Вчера, 23:58       Автор: Игорь Мищук
Бывший абсолютный чемпион мира в трех дивизионах Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) ответил, может ли возобновить карьеру.

Непобежденный американский боксер отметил, что не думает о возвращении в ринг и прекрасно себя чувствует на пенсии.

"Даже за 100 миллионов долларов я не вернулся бы. Я никогда не хотел быть богатым, как Мейвезер. Мне просто хотелось дойти до точки, когда мне не придется больше никогда работать", - сказал Кроуфорд в комментарии Weighing In.

Напомним, что экс-абсолют трех весовых категорий объявил о прекращении выступлений в декабре 2025 года.

Ранее Кроуфорд объяснил, почему завершил карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теренс Кроуфорд

Вчера, 23:58
