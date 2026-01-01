"Что еще я могу сделать?": Кроуфорд объяснил, почему завершил карьеру

Бывший и пока единственный абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд рассказал, почему объявил о завершении карьеры.

Одной из причин такого решения легендарный американский боксер назвал свой возраст, а также отметил, что ему больше нечего доказывать.

"Мне 38 лет. Когда тебе 38, в боксе ты уже старый. Я занимаюсь боксом с семи лет.

Мне больше нечего доказывать. Мне больше нечего добиваться. Что еще я могу сделать? Мне все равно не отдадут должное, так что на самом деле это даже не имеет значения", - приводит слова Кроуфорда The Ring.

Ранее сообщалось, что Кроуфорд был признан лучшим боксером 2025 года по версии BoxingScene.

