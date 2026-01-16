Усик возглавил рейтинг P4P от ESPN
ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Со второй строчки на первое место поднялся обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО).
Украинский боксер возглавил список после того, как экс-лидер рейтинга и бывший и пока единственный абсолютный чемпион трех дивизионов Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) принял решение завершить карьеру.
В то же время другие представители первой десятки также соответственно поднялись на одну позицию вверх, а в топ-10 вошел чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (22-1, 13 КО).
Рейтинг P4P от ESPN:
- (2). Александр Усик
- (3). Наоя Иноуэ
- (4). Дмитрий Бивол
- (5). Джесси Родригес
- (6). Артур Бетербиев
- (7). Давид Бенавидес
- (8). Шакур Стивенсон
- (9). Дзунто Накатани
- (10). Девин Хэйни
- Теофимо Лопес
Ранее ESPN также представил обновленный рейтинг супертяжеловесов.
