Усик возглавил рейтинг P4P от ESPN

Украинский чемпион поднялся на вершину после завершения карьеры Теренсом Кроуфордом.
Сегодня, 10:30       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Со второй строчки на первое место поднялся обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО).

Читай также: Первый абсолют трех дивизионов, возвращение Усика за своим, камбэк легенды: итоги 2025 года в боксе

Украинский боксер возглавил список после того, как экс-лидер рейтинга и бывший и пока единственный абсолютный чемпион трех дивизионов Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) принял решение завершить карьеру.

В то же время другие представители первой десятки также соответственно поднялись на одну позицию вверх, а в топ-10 вошел чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (22-1, 13 КО).

Рейтинг P4P от ESPN:

  1. (2). Александр Усик
  2. (3). Наоя Иноуэ
  3. (4). Дмитрий Бивол
  4. (5). Джесси Родригес
  5. (6). Артур Бетербиев
  6. (7). Давид Бенавидес
  7. (8). Шакур Стивенсон
  8. (9). Дзунто Накатани
  9. (10). Девин Хэйни
  10. Теофимо Лопес

Ранее ESPN также представил обновленный рейтинг супертяжеловесов.

