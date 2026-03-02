Иран может отказаться от участия в чемпионате мира

Военный конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на участие сборной Ирана в Чемпионате мира.

Накануне президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж поделился мыслями о том, примет ли команда участие в Мундиале, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Учитывая последние события и возможное нападение со стороны Соединенных Штатов, вряд ли мы можем надеяться на участие сборной на чемпионате мира, однако решение об этом должны принимать руководители спорта.

Напомним, что США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля.

Также из-за конфликта под угрозой оказались сотрудники двух ведущих команд Формулы-1.

