Иран может отказаться от участия в чемпионате мира

Все из-за военной эскалации.
Сегодня, 11:46       Автор: Валентина Чорноштан
Иран / Getty Images
Иран / Getty Images

Военный конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на участие сборной Ирана в Чемпионате мира.

Накануне президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж поделился мыслями о том, примет ли команда участие в Мундиале, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Учитывая последние события и возможное нападение со стороны Соединенных Штатов, вряд ли мы можем надеяться на участие сборной на чемпионате мира, однако решение об этом должны принимать руководители спорта.

Напомним, что США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля.

Также из-за конфликта под угрозой оказались сотрудники двух ведущих команд Формулы-1.

