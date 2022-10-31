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УАФ обратится к ФИФА с просьбой исключить сборную Ирана из числа участников ЧМ-2022

Такое решение принято из-за помощи иранцев россиянам в военной агрессии против Украины.
Сегодня, 17:57
Сборная Ирана / Getty Images
Сборная Ирана / Getty Images
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Украинская ассоциация футбола обратится к ФИФА с призывом рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из числа участников чемпионата мира-2022 в Катаре.

Как говорится в заявлении УАФ, соответствующее решение было принято из-за помощи иранцев россиянам в осуществлении военной агрессии против Украины и нарушения прав человека в этой стране.

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"Принимая во внимание информацию СМИ о систематических проявлениях нарушений прав человека в Иране, что может нарушать принципы и нормы Устава ФИФА, учитывая резолюцию Совета Безопасности ООН 2231 относительно наложения санкций на Иран и вероятную причастность Ирана к военной агрессии рф против Украины, было решено обратиться к ФИФА с предложением рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из состава участников чемпионата мира по футболу-2022", - говорится в заявлении на официальном сайте УАФ.

Напомним, что на ЧМ-2022 сборная Ирана попала в одну группу с Англией, Уэльсом и США.

Ранее сообщалось, что иранские футболисты призвали отстранить сборную от участия в чемпионате мира.

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