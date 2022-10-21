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Иранские футболисты призвали исключить сборную с чемпионата мира-2022

В преддверии мундиаля произошел серьезный скандал.
Сегодня, 10:45
Сборная Ирана / Getty Images
Сборная Ирана / Getty Images
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Сборная Ирана по футболу может не принять участие на чемпионате мира в Катаре-2022.

Иранские футболисты опубликовали заявление с просьбой приостановить членство местной федерации, что автоматически лишит их участия на мундиале.

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Игроки недовольны тем, что в стране нарушаются права женщин. Письмо игроков опубликовала журналистка Масих Алинеджад.

“ФИФА запретила России принять участие в международных соревнованиях из-за вторжения в Украину и нарушения прав человека. Мы уважаем эту позицию ФИФА, и надеемся, что она не потерпит бессмысленных убийств и пыток тысяч невинных гражданских лиц. Мы, иранские спортсмены, просим вас применить то же решение в Исламскую Республику Иран”, – говорится в сообщении Алинеджад.

Напомним, что сборная Ирана попала в группу со сборными Англии, Уэльса и Соединенных штатов Америки.

Отметим, что на ISPORT.ua доступен материал, в котором рассказывается о стадионах, на которых состояться матчи ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Ирана
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