ЧМ-2026: Анонс дня - Испания vs Саудовская Аравия, Уругвай vs Кабо-Верде, Бельгия vs Иран

Предлагаем вашему вниманию вместе с betking, лицензированным беттинг-партнёром проекта, анонс матчей игрового дня с 21 на 22 июня в рамках Чемпионата мира по футболу.

Второй тур Чемпионата мира продолжится поединками групп F и E.

Среди матчей игрового дня — противостояние Испании и Саудовской Аравии, а также важный поединок между Бельгией и Ираном.

Испания — Саудовская Аравия

21 июня | 19:00 | Мерседес-Бенц Арена, Атланта, США.

После первого тура на Испанию обрушился шквал критики из-за отсутствия креативности в атаке без Ламина Ямаля и Нико Уильямса в составе, что привело к сенсационной ничьей с Кабо-Верде.

К счастью для Луиса де ла Фуэнте, оба футболиста готовы к матчу против Саудовской Аравии, которой придётся искать способы нейтрализовать этих игроков на поле.

Источник: Getty Images

Саудовская Аравия, в свою очередь, провела хороший матч против Уругвая, однако по его итогам также набрала лишь одно очко, поскольку в концовке встречи пропустила от Максимилиано Араухо после грубой ошибки своего голкипера Мохаммеда Аль-Овайса.

Таким образом, обеим командам желательно побеждать в этом матче, чтобы сохранить хорошие шансы на выход в плей-офф.

Интересный факт: Саудовская Аравия лишь однажды выходила в плей-офф чемпионата мира — на дебютном для себя ЧМ-1994.

На сайте betking на победу Испании можно поставить с коэффициентом 1.11, тогда как победа Саудовской Аравии оценивается коэффициентом 31.00. Коэффициент на ничью — 9.50.

Бельгия — Иран

21 июня | 22:00 | СоФай Стэдиум, Инглвуд, США.

Сборная Бельгии, несмотря на успешную подготовку к мундиалю, провалила старт турнира.

«Красные дьяволы» сыграли вничью с Египтом, хотя сами не забили ни одного мяча. Спастись от поражения удалось благодаря автоголу Мохамеда Хани.

Источник: Getty Images

Иран, напротив, испытывал серьёзные трудности при подготовке к турниру и продолжает сталкиваться с ними до сих пор. Например, команда Амира Галенои не может находиться в США вне дней проведения матчей, то есть сразу после игр вынуждена покидать территорию страны. Учитывая это, Иран не сумел обыграть Новую Зеландию, сыграв вничью 2:2.

Интересный факт: Иран никогда не участвовал в плей-офф чемпионатов мира.

Эксперты betking считают фаворитом Бельгию, победа которой оценивается коэффициентом 1.42. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.75, а победа Ирана оценивается коэффициентом 8.00.

Уругвай — Кабо-Верде

22 июня | 01:00 | Хард Рок Стэдиум, Майами-Гарденс, США.

Кабо-Верде уже сотворил сенсацию на этом турнире и подарил праздник своим болельщикам, однако благодаря этому у дебютантов мундиаля появился шанс зацепиться за плей-офф.

Потенциально набранные очки в матче с Уругваем могут помочь подопечным Бубишты добиться этой цели, однако добывать их, возможно, придётся без Жоване Кабрала. Он рискует пропустить матч из-за повреждения.

Источник: Getty Images

Уругвай подойдёт к этой игре без всё ещё травмированных Рональда Араухо и Хиорхиана де Арраскаэты. Под вопросом остаётся участие Хосе Марии Хименеса.

Подопечные Марсело Бьелсы считаются фаворитами, и победа в этом матче практически на 100% обеспечит им участие в плей-офф.

Интересный факт: Уругвай остаётся самой малонаселённой страной, когда-либо выигрывавшей чемпионат мира (около 3,5 миллиона жителей).

В линии betking можно поставить на победу Уругвая с коэффициентом 1.50, тогда как вероятность успеха Кабо-Верде представлена коэффициентом 7.50, а на ничью можно поставить с коэффициентом 4.25.

Новая Зеландия — Египет

22 июня | 04:00 | Би-Си Плейс, Ванкувер, Канада.

Новая Зеландия уже отобрала очки у Ирана, а значит теперь команда мотивирована навязать борьбу за плей-офф своим конкурентам, одним из которых является Египет.

Главная роль в решении этой задачи возложена на Криса Вуда и Элайджу Джаста. Вуд в первом матче оформил дубль из результативных передач, а Джаст — дубль забитых мячей.

Источник: Getty Images

Египет, как ни странно, отобрал очки у Бельгии не благодаря Омару Мармушу или Мохамеду Салаху, хотя Салах всё же отметился голевой передачей. Автором гола в ворота подопечных Руди Гарсии стал Имам Ашур.

Это свидетельствует о том, что Египет не стоит недооценивать, и несмотря на то, что европейскому болельщику хорошо известны лишь два игрока этой сборной, остальные также являются футболистами высокого уровня.

Интересный факт: Бывшему египетскому голкиперу Эссаму Эль-Хадари принадлежит рекорд чемпионатов мира. Он стал самым возрастным игроком в истории турнира, выйдя на поле в возрасте 45 лет.

По версии betking, Египет является фаворитом этого матча: коэффициент на его победу составляет 1.61, тогда как победа Новой Зеландии оценивается коэффициентом 5.50. Ничья представлена коэффициентом 4.25.

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