Сборная Ирана установила возрастной рекорд чемпионатов мира

Средний возраст игроков стартового состава иранцев против Бельгии составил более 32 лет.

Сборная Ирана накануне завершила вничью 0:0 матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Бельгии.

При этом иранская команда в этом поединке установила возрастной рекорд чемпионатов мира, сообщает Opta.

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Средний возраст игроков стартового состава сборной Ирана составил 32 года и 181 день, что является рекордным показателем на мировых первенствах с тех пор, как начала вестись такая статистика в 1966 году.

Предыдущий рекорд по самой возрастной стартовой одиннадцатке принадлежал сборной Германии - 31 год и 334 дня в матче с Ираном (2:0) на ЧМ-1998.

На третьем месте идет стартовый состав сборной Бельгии - 31 год и 301 день в поединке с Мексикой (2:2) на ЧМ-1998.

32 – Avec une moyenne d’âge de 32 ans et 181 jours, l’Iran aligne face à la Belgique le plus vieux onze de départ lors d’un match de Coupe du Monde depuis qu’Opta l’analyse (1966) :



🥇Iran 🇮🇷 32 ans et 181 jours v Belgique (2026)

🥈Allemagne 🇩🇪 31 ans et 334 jours v Iran (1998)… https://t.co/CvWP30NDkR — OptaJean (@OptaJean) June 21, 2026

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей ЧМ-2026.

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