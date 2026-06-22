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Сборная Ирана установила возрастной рекорд чемпионатов мира

Средний возраст игроков стартового состава иранцев против Бельгии составил более 32 лет.
Сегодня, 08:59       Автор: Игорь Мищук
Сборная Ирана / Getty Images
Сборная Ирана / Getty Images

Сборная Ирана накануне завершила вничью 0:0 матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Бельгии.

При этом иранская команда в этом поединке установила возрастной рекорд чемпионатов мира, сообщает Opta.

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Средний возраст игроков стартового состава сборной Ирана составил 32 года и 181 день, что является рекордным показателем на мировых первенствах с тех пор, как начала вестись такая статистика в 1966 году.

Предыдущий рекорд по самой возрастной стартовой одиннадцатке принадлежал сборной Германии - 31 год и 334 дня в матче с Ираном (2:0) на ЧМ-1998.

На третьем месте идет стартовый состав сборной Бельгии - 31 год и 301 день в поединке с Мексикой (2:2) на ЧМ-1998.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей ЧМ-2026.

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