Бельгия не сумела додавить Иран
В воскресенье, 21 июня, сборные Бельгии и Ирана встретились во втором туре группового этапа ЧМ-2026.
Бельгия забрала мяч под контроль и начала осаду штрафной соперника, но Иран находил свои редкие моменты, чтобы огрызаться.
Несколько раз бельгийцы были близки к голу, но Бейранванд парировал все удары. А Иран и вовсе сумел забить, но Тареми оказался в офсайде, потому взятие ворот отменили.
В середине второго тайма Бельгия осталась в меньшинстве после удаления Нгоя. Однако это мало что дало Ирану.
Обе команды имели неплохие моменты, однако их голкиперы сегодня сделали все, чтобы счет остался нулевым.
Статистика матча Бельгия - Иран 2‑го тура группового этапа ЧМ‑2026
Бельгия - Иран 0:0
Ожидаемые голы (xG): 1.82 - 0.63
Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 23 - 7
Удары в створ: 7 - 3
Угловые: 4 - 2
Фолы: 7 - 9
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