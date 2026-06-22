Бельгия не сумела додавить Иран

В воскресенье, 21 июня, сборные Бельгии и Ирана встретились во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

Бельгия забрала мяч под контроль и начала осаду штрафной соперника, но Иран находил свои редкие моменты, чтобы огрызаться.

Несколько раз бельгийцы были близки к голу, но Бейранванд парировал все удары. А Иран и вовсе сумел забить, но Тареми оказался в офсайде, потому взятие ворот отменили.

В середине второго тайма Бельгия осталась в меньшинстве после удаления Нгоя. Однако это мало что дало Ирану.

Обе команды имели неплохие моменты, однако их голкиперы сегодня сделали все, чтобы счет остался нулевым.

Статистика матча Бельгия - Иран 2‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Бельгия - Иран 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.82 - 0.63

Владение мячом: 70% - 30%

Удары: 23 - 7

Удары в створ: 7 - 3

Угловые: 4 - 2

Фолы: 7 - 9

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