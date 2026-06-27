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Бельгия разгромила Новую Зеландию, Египет сыграл вничью с Ираном

Обзор матчей группы G.
Сегодня, 08:39       Автор: Валентина Чорноштан
Египет - Иран / Getty Images
Египет - Иран / Getty Images

Сборная Бельгии разгромила Новую Зеландию со счётом 5:1 и с 7 очками заняла первое место в группе G, оформив выход в плей‑офф. Со стартового свистка бельгийцы полностью контролировали игру и регулярно создавали давление у ворот соперника.

На 28‑й минуте после подачи углового от Кевина Де Брёйне Троссар открыл счёт, воспользовавшись ошибкой обороны. До перерыва бельгийцы могли забить ещё, но вратарь новозеландцев несколько раз спас команду.

После паузы преимущество фаворита стало ещё более ощутимым. Троссар вскоре оформил дубль, затем и автор голевых передач Де Брёйне отметился голом, а в концовке встречи отличились Ромелу Лукаку и Алексис Салемакерс.

Однако и номинальные хозяева смогли кое‑что соорудить: на 84‑й минуте во время затяжной атаки и неразберихи в обороне новозеландцы сумели воспользоваться моментом и забили гол престижа.

Статистика матча Новая Зеландия — Бельгия 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Новая Зеландия — Бельгия 1:5

Голы: Джаст 84 — Троссар 28, 50, Де Брёйне 66, Лукаку 86, Салемакерс 90+4

Ожидаемые голы (xG): 0.25 — 3.69
Владение мячом: 45% — 55%
Удары: 6 — 35
Удары в створ: 2 — 10
Угловые: 5 — 8
Фолы: 10 — 7

Египет и Иран сыграли вничью, и оформить выход в плей‑офф удалось "фараонам", тогда как Иран завершил турнир без побед.

Египет начал матч очень активно и уже на 5‑й минуте открыл счёт: после подключения Мохамеда Салаха и эпизода в штрафной первым на добивании оказался Махмуд Сабер, точно пробивший в угол.

Но и номинальные гости также не отставали и хотели совершить сенсацию — на 14‑й минуте им удалось восстановить равновесие.

Во втором тайме игра стала более вязкой: Египет больше контролировал мяч и пытался давить через фланги, но оборона Ирана держалась. В концовке матча Иран даже забил победный мяч, однако VAR отменил гол.

Статистика матча Египет — Иран 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Египет — Иран 1:1

Голы: Сабер 5 — Резаэян 14

Ожидаемые голы (xG): 0.82 — 1.96
Владение мячом: 61% — 39%
Удары: 15 — 13
Удары в створ: 3 — 4
Угловые: 8 — 2
Фолы: 11 — 16

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