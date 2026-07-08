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Футбол

Египет подал официальный протест в ФИФА на судейство в матче с Аргентиной

Федерация футбола Египта требует расследования работы французских арбитров.
Сегодня, 11:49       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки сборной Египта / Getty Images
Игроки сборной Египта / Getty Images

Накануне прошёл матч Аргентины против Египта, в котором аргентинцы сумели вырвать победу, однако Федерация футбола Египта считает, что арбитры украли у них победу.

По информации Globo, глава федерации Хани Абу Рида направил жалобу на работу французской судейской бригады, которую возглавлял Франсуа Летексье.

Египетская сторона требует объяснить ряд спорных решений арбитров, провести расследование и отстранить французских судей от дальнейшего обслуживания матчей турнира.

В федерации считают, что ошибки рефери оказали решающее влияние на итоговый результат и помогли действующим чемпионам мира выйти в четвертьфинал.

Ранее тренер Египта обвинил судей и ФИФА в краже победы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Египта по футболу

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