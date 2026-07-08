Египет подал официальный протест в ФИФА на судейство в матче с Аргентиной

Накануне прошёл матч Аргентины против Египта, в котором аргентинцы сумели вырвать победу, однако Федерация футбола Египта считает, что арбитры украли у них победу.

По информации Globo, глава федерации Хани Абу Рида направил жалобу на работу французской судейской бригады, которую возглавлял Франсуа Летексье.

Египетская сторона требует объяснить ряд спорных решений арбитров, провести расследование и отстранить французских судей от дальнейшего обслуживания матчей турнира.

В федерации считают, что ошибки рефери оказали решающее влияние на итоговый результат и помогли действующим чемпионам мира выйти в четвертьфинал.

Ранее тренер Египта обвинил судей и ФИФА в краже победы.

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