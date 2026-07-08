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Футбол

Бавария доверилась молодому Ибрагимовичу

Перевела его в первую команду.
Сегодня, 12:20       Автор: Валентина Чорноштан
Арийон Ибрагимович / Getty Images
Арийон Ибрагимович / Getty Images

Бавария объявила, что нападающий Арийон Ибрагимович станет игроком первой команды.

Напомним, что соглашение 20‑летнего форварда с мюнхенским клубом действует до лета 2028 года.

Ибрагимович находится в системе Баварии с 2018 года, а также выступал на правах аренды за Фрозиноне, Лацио и Хайденхайм.

В прошлом сезоне форвард провёл 34 матча, забил два гола и сделал пять результативных передач.

К слову, Арбелоа подписал контракт с английской командой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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