Барселона готова приложить все усилия, чтобы подписать звезду сборной Англии

Кейн доволен в Мюнхене, но каталонцы ждут своего шанса.

Барселона продолжает интересоваться Гарри Кейном. Об этом сообщает Daily Mail.

Каталонская команда не теряет надежд подписать звёздного англичанина, несмотря на его преданность мюнхенской команде.

Добавим, что сам Кейн доволен своей карьерой в Баварии, и немецкий клуб делает всё, чтобы сохранить нападающего.

Однако на текущий момент Барселона выходила на представителей Гарри, чтобы обозначить свою заинтересованность в его переходе к ним.

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