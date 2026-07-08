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Футбол

Аргентина совершила уникальный камбэк в истории ЧМ

Сделала то, что не удавалось никому.
Сегодня, 09:47       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки сборной Аргентины / Getty Images
Игроки сборной Аргентины / Getty Images

Сборная Аргентины вошла в историю чемпионатов мира, установив уникальное достижение благодаря камбэку против сборной Египта.

Напомним, что аргентинцы уступали сборной Египта с разницей в два гола вплоть до 78‑й минуты.

Однако после они не только сравняли счёт, но и вырвали победу (3:2) в основное время, избежав овертайма.

Ранее ни одной команде не удавалось, проигрывая в два и более мяча, не просто отыграться, а победить в пределах 90 минут.

Ранее тренер Египта обвинил судей и ФИФА в краже победы.

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