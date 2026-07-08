Аргентина совершила уникальный камбэк в истории ЧМ
Сборная Аргентины вошла в историю чемпионатов мира, установив уникальное достижение благодаря камбэку против сборной Египта.
Напомним, что аргентинцы уступали сборной Египта с разницей в два гола вплоть до 78‑й минуты.
Однако после они не только сравняли счёт, но и вырвали победу (3:2) в основное время, избежав овертайма.
Ранее ни одной команде не удавалось, проигрывая в два и более мяча, не просто отыграться, а победить в пределах 90 минут.
78 - 🇦🇷 Argentina were trailing as of the 78th minute, the latest any team has ever been 2+ goals down in a FIFA World Cup game and come back to win without going to extra time (3-2).— OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026
Legendary. pic.twitter.com/sQUtiaoAbL
Ранее тренер Египта обвинил судей и ФИФА в краже победы.
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