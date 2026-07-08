"Всё сводится к деньгам!": тренер Египта обвинил судей и ФИФА в краже победы

Хасан намекнул на влияние денег на результат матча с Аргентиной.

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хасан резко прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала.

Напомним, что египтяне вели со счётом 2:0 вплоть до 79‑й минуты, однако затем пропустили три мяча подряд и уступили 2:3, завершив выступление на турнире.

По словами Хассана, в современном футболе на результат могут влиять интересы, находящиеся за пределами поля. Он также предположил, что организаторам было выгодно сохранить на турнире Лионеля Месси, поэтому намекнул на влияние финансовых факторов на развитие событий.

Всё сводится к деньгам. Они хотят, чтобы Месси продолжал участие в турнире. В футболе многое происходит за пределами поля из‑за чьих‑то интересов. То, что произошло, было несправедливо. Египет заслуживал выхода в следующий раунд. Именно мы были лучшей командой в матче против Аргентины.

🚨🗣️ 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Hossam Hassan (Egypt) with a RANT!



"It's all about money. They want Messi to stay in the tournament.



In football, many things happen off the pitch because of interests.



What happened was unfair.



Egypt deserved to qualify. We were the better team… pic.twitter.com/CnaK8HsbYw — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 7, 2026

Тем временем Швейцария по пенальти прошла Колумбию в 1/8 финала чемпионата мира‑2026.

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