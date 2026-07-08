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"Всё сводится к деньгам!": тренер Египта обвинил судей и ФИФА в краже победы

Хасан намекнул на влияние денег на результат матча с Аргентиной.
Сегодня, 09:21       Автор: Валентина Чорноштан
Хоссам Хасан / Getty Images
Хоссам Хасан / Getty Images

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хасан резко прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала.

Напомним, что египтяне вели со счётом 2:0 вплоть до 79‑й минуты, однако затем пропустили три мяча подряд и уступили 2:3, завершив выступление на турнире.

По словами Хассана, в современном футболе на результат могут влиять интересы, находящиеся за пределами поля. Он также предположил, что организаторам было выгодно сохранить на турнире Лионеля Месси, поэтому намекнул на влияние финансовых факторов на развитие событий.

Всё сводится к деньгам. Они хотят, чтобы Месси продолжал участие в турнире. В футболе многое происходит за пределами поля из‑за чьих‑то интересов. То, что произошло, было несправедливо. Египет заслуживал выхода в следующий раунд. Именно мы были лучшей командой в матче против Аргентины.

Тем временем Швейцария по пенальти прошла Колумбию в 1/8 финала чемпионата мира‑2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Египта по футболу

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