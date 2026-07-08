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Швейцария - Колумбия 0:0, пен. 4:3: обзор матча и результат игры 07.07.2026

Швейцарская сборная стала последним четвертьфиналистом мирового первенства.
Сегодня, 01:55       Автор: Игорь Мищук
Швейцария обыграла Колумбию / Getty Images
Швейцария обыграла Колумбию / Getty Images

В ночь со вторника на среду, 8 июля, сборные Швейцарии и Колумбии очным поединком закрыли стадию 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Соперники без забитых мячей дотянули игру до серии послематчевых пенальти, победителем из которой со счетом 4:3 вышла европейская сборная.

Первый тайм команды провели в равной напряженной борьбе с нечастыми всплесками активности, будто от начала готовились к продолжительному противостоянию, результат которого будет определен благодаря одиннадцатиметровым ударам. Во второй половине встречи мало что изменилось. Соперники отыграли со считанными моментами без особой остроты, так и не сумев забить хотя бы один гол в основное время.

В экстра-таймах колумбийцы действовали опаснее и даже имели шансы вырвать победу в матче. Тем не менее Джон Лукуми после подачи с углового пробил головой в перекладину, а с дальним ударом Хаминтона Кампаса справился Грегор Кобель. Ближе к концу дополнительного времени тот же Кампас имел еще одну хорошую возможность, однако, выбежав один на один с голкипером, запустил мяч выше ворот.

Игра дошла до серии послематчевых пенальти, в которой точнее оказалась сборная Швейцарии. Первую осечку у колумбийцев допустил Давинсон Санчес при втором ударе, отправив мяч в перекладину, а затем у швейцарцев Мануэль Аканджи пробил выше ворот. Определяющим для поражения Колумбии стал четвертый удар от Кучо Эрнандеса, который отразил Кобель, после чего остальные исполнители свои попытки реализовали.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Швейцария встретится с Аргентиной, которая ранее в матче с ярким камбеком обыграла Египет (3:2).

Статистика матча Швейцария - Колумбия 1/8 финала ЧМ-2026

Швейцария - Колумбия 0:0 (пен. 4:3)

Ожидаемые голы (xG): 0.35 - 1.03
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 7 - 15
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 3 - 7
Фолы: 22 - 21

Швейцария: Кобель - Закария (Видмер, 87), Эльведи, Аканджи, Родригес - Фройлер, Джака - Ридер (Амдуни, 103), Яшари (Соу, 46), Ндойе (Варгас, 90+2) - Эмболо (Иттен, 87).

Колумбия: К. Варгас - Д. Муньос, Д. Санчес, Лукуми (Мина, 119), Мохика - Пуэрта, Лерма (Риос, 82), Ариас (Кампас, 66) - Х. Родригес (Кинтеро, 66), Л. Суарес (Эрнандес, 82), Л. Диас.

Предупреждения: Джака, Закария, Мугайм - Л. Суарес, Д. Санчес.

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