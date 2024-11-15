Испания взяла первое место, одолев Данию, Швейцария и Сербия разошлись ничьей

В пятницу, 15 ноября, были сыграны матчи пятого тура в группе 4 Дивизиона А Лиги наций, в которых Испания встречалась на выезде с Данией, а Швейцария принимала Сербию.

Действующие чемпионы Европы уже в этом поединке сумели обеспечить себе первое место в квартете и выход в плей-офф, одолев своего ближайшего преследователя со счетом 2:1.

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Испанская сборная вышла вперед во встрече на 15-й минуте, когда отличился Микель Оярсабаль с передачи Айосе Переса. Во второй половине матча уже сам Перес удвоил преимущество гостей, забив после ассиста от Дани Ольмо. Датчане под конец поединка сумели ответить только голом Густава Исаксена.

Статистика матча Дания - Испания пятого тура Лиги наций

Дания - Испания 1:2

Голы: Исаксен, 84 - Оярсабаль, 15, Перес, 58

Ожидаемые голы (xG): 0.64 - 1.79

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 10 - 11

Удары в створ: 2 - 4

Угловые: 7 - 7

Фолы: 8 - 17

Дания: Шмейхель - Ба, Андерсен, Вестергор, Кристиансен - Хейбьерг, Нергор (Дамсгор, 61), Юльманн - Гренбек (Исаксен, 61), Хойлунн (Дольберг, 79), Эриксен (Сков Ольсен, 79).

Испания: Рая - Порро, Вивиан, Лапорт, Кукурелья - Субименди (Касадо, 70), Мерино (Педри, 80) - Оярсабаль, Ольмо (Уильямс, 70), Баэна (Руис, 62) - Перес (Мората, 70).

Предупреждения: Нергор, Андерсен, Исаксен - Оярсабаль, Мората.

Источник: Getty Images

В параллельном матче группы Швейцария на своем поле не смогла одержать первую победу в розыгрыше турнира, упустив под конец поединка минимальное преимущество над Сербией и шансы на сохранение прописки в Дивизионе А.

Статистика матча Швейцария - Сербия пятого тура Лиги наций

Швейцария - Сербия 1:1

Голы: Амдуни, 78 - Терзич, 88

На 55-й минуте Терзич не реализовал пенальти

Ожидаемые голы (xG): 2.46 - 1.53

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 19 - 7

Удары в створ: 7 - 2

Угловые: 5 - 3

Фолы: 13 - 15

Швейцария: Кобель, Родригес (Гарсия 89), Аменда, Джомерт, Фернандеш (Мбабу 83), Фройлер, Джака, Ридер (Монтейро 66), Окафор (Кутеса 65), Амдуни, Эмболо (Зекири 66).

Сербия: Петрович, Бабич (Стоич 46), Миленкович, Велькович, Самарджич (Топич 72), Терзич (Здьелар 90), Гудель, Максимович, Живкович (Неделькович 78), Митрович (Максимович 90), Влахович.

Испания, набрав 13 очков, досрочно стала первой в группе и вышла в плей-офф. Дания с семью баллами идет второй, опережая на два пункта Сербию. Замыкает квартет без шансов подняться выше Швейцария, имея в своем активе два очка.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги наций-2024/25.

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