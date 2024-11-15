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Криштиану вывел Португалию в четвертьфинал Лиги наций, Хорватия проиграла Шотландии

Завершились два поединка Лиги наций в группе 1 Дивизиона А.
Вчера, 23:50
Getty Images
Getty Images

Состоялись два поединка пятого тура группового раунда Лиги наций, в которых Португалия дома встречалась с Польшей, а Хорватия гостила в Шотландии.

Португальцы долго не могли найти ключ к воротам поляков, которым необходима была победа в этом матче для того, чтобы продолжать борьбу за плей-офф.

Лишь во втором тайме Рафа Леау смог открыть счет, после чего голы посыпались один за другим. Криштиану Роналду стал автором дубля, при чем, если первый гол был забит с пенальти, то второй ветеран положил ударом через себя.

Еще по голу добавили Бруна Фернандеш и Педру Нету, а поляки смогли ответить своим взятием ворот только при счете 0:5.

Португалия – Хорватия 5:1
Голы: Леау, 59, Роналду, 72 (с пенальти), 87, Фернандеш, 80, Нету, 83 – Марчук, 88

Во втором матче группы Хорватии хватило бы даже ничьей, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, но они не смогли получить желаемый результат. В конце первого тайма удаление получил Петар Сучич из Динамо Загреб, чем заставил свою команду отдать инициативу сопернику во втором тайме.

Тем не менее, Хорватия долго держалась, но на 86-й минуте все же пропустила гол, принесший первую победу Шотландии в этом розыгрыше турнира.

Шотландия – Хорватия 1:0
Гол: МакГинн, 86

После этого тура Португалия с 13 очками гарантировала себе первое место в квартете и выход в 1/4 финала, тогда как поляки упустили шансы на проход дальше. А вот Шотландия еще может обойти хорватов и занять второе место, если обыгрывает Польшу, а хорваты в последнем туре проиграют немотивированной Португалии.

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