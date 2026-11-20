Ирландия - Хорватия, Фареры - Грузия: определились пары переходных матчей Лиги наций
В пятницу, 20 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка переходных матчей между дивизионами Лиги наций УЕФА сезона-2026/27.
В стыковых поединках сыграют две худшие команды, занявшие третьи места, и две лучшие команды, ставшие четвертыми, из Дивизиона А против вторых команд Дивизиона B. Также команды, занявшие четвертые места в Дивизионе B, будут противостоять командам, ставшими вторыми в Дивизионе C.
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Переходные матчи между Дивизионами A и B:
- Босния и Герцеговина - Дания
- Венгрия - Сербия
- Ирландия - Хорватия
- Словения - Уэльс
Переходные матчи между Дивизионами B и С:
- Кипр - Северная Македония
- Эстония - Румыния
- Фарерские острова - Грузия
- Беларусь - Израиль
Первые поединки состоятся 25-27 марта 2027 года, а ответные матчи будут сыграны 28-30 марта.
Напомним, что также была проведена жеребьевка четвертьфиналов Лиги наций.
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