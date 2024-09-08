Швейцария - Испания 1:4: обзор матча и результат игры 08.09.2024

Имея преимущество как численное, так и статистическое, швейцарцы позволили сопернику увеличить отрыв в счету по ходу встречи.

В воскресенье, 8 сентября, в Женеве состоялся матч второго тура группы А4 Лиги наций между сборными Швейцарии и Испании.

Этот поединок получился довольно насыщенным на события. Командам хватило всего 20 минут, чтобы забить три гола и организовать удаление.

На 4-й минуте Хоселу с передачи Ламина Ямаля вывел "фурию роху" вперед. Спустя три минуты хозяева поля восстановили паритет, но судья отменил гол из-за игры рукой.

Зато испанцы свой второй гол забили по правилам - в этот раз отличился Фабиан Руис. Вскоре отличился и Робин Ле Норман, но похвалить его за это нельзя, ведь защитник Атлетико получил прямую красную карточку

Источник: Getty Images

Казалось, что это поможет Швейцарии вернуться в игру и создать интригу. И поначалу так оно и было, ведь еще к перерыву Зеки Амдуни отыграл один мяч.

Вот только после перерыва подопечные Луиса де ла Фуэнте продемонстрировали чудеса реализации.

Пока швейцарцы из девяти своих ударов за тайм ни одного не отправили в створ ворот Давида Райя, гости нанесли всего два удара, и оба оказались результативными: сначала Руис оформил дубль, после чего Ферран Торрес установил окончательный счет встречи.

После этой победы Испания занимает второе место квартета, имея четыре очка и отставая от Дании на два балла. Швейцария в свою очередь потерпела второе поражение, а потому заслуженно занимает последнее место.

Читай также: Роналду вышел на замену и принес Португалии волевую победу на Шотландией

Статистика матча Швейцария - Испания второго тура Лиги наций

Швейцария - Испания 1:4

Голы: Амдуни, 41 - Хоселу, 4, Руис, 13, 77, Торрес, 80.

Ожидаемые голы (xG): 1.08 - 2.07

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 21 - 10

Удары в створ: 3 - 8

Фолы: 10 - 9

Швейцария: Кобель - Вютрих, Аканджи, Родригес (Ридер, 62) - Омерагич, Фройлер, Закария (Сьерро, 62), Эбишер (Монтейру, 76) - Амдуни, Эмболо (Дуа, 76), Варгас (Штеффен, 85).

Испания: Райя - Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Гримальдо - Родри (Субименди, 58), Руис (Гарсия, 81), Ямаль (Торрес, 46), Педри (Вивиан, 27), Уильямс (Пино, 58) - Хоселу.

Предупреждения: Варгас, Фройлер, Вютрих - Торрес, Карвахаль.

Удаление: Ле Норман, 20 (Испания, прямая красная карточка).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!