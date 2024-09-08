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Роналду вышел на замену и принес Португалии волевую победу на Шотландией

Фактор Криштиану нельзя списывать со счетов.
Вчера, 23:42
Португалия - Шотландия / Getty Images
Португалия - Шотландия / Getty Images

В воскресенье, 8 сентября, Португалия принимала дома Шотландию в рамках 2-го тура Лиги наций.

Еще до матча произошла маленькая сенсация - Криштиану Роналду оказался на скамейке запасных. А следующая минисенсация случилась уже на седьмой минуте, когда Мактоминей открыл счет.

После этого Португалия наконец проснулась и устроила полномасштабную осаду, однако сравнять в первом тайме так и не удалось, хотя моментов было очень много.

В перерыве на поле появился Роналду и сразу дал эффект - на 54-й минуте Бруну Фернандеш наконец смог пробить Ангуса Ганна. Однако хозяевам было мало ничьей, потому осада продолжилась.

В целом Португалия безраздельно доминировала на поле, но во втором тайме создала несколько меньше моментов.

А героем матча мог бы стать Ганн, который в конце поединка совершил суперсейв и не позволил Феликсу вырвать для совей команду победу. Но на 88-й минуте Криштиану Роналду нашел свой момент и вывел Португалию вперед.

Статистика матча группового этапа Лиги наций Португалия - Шотландия

Португалия - Шотландия 2:1
Голы: Фернандеш, 54, Роналду, 88 - Мактоминей, 7

Ожидаемые голы (xG): 1.82 - 0.53
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 26 - 4
Удары в створ: 8 - 1
Угловые: 7 - 2
Фолы: 15 - 8
Атаки: 173 - 64

Португалия: Диогу Кошта - Мендеш, Рубен Диаш, Антониу Силва, Семеду - Бруну Фернандеш, Пальинья (Рубен Невеш, 46), Бернарду Силва (Жоау Невеш, 68) - Рафаэл Леау (Жоау Феликс, 68), Диогу Жота, Нету (Роналду, 46).\

Шотландия: Ганн - Робертсон, Маккенна, Хэнли, Ралстон - Маклин (Голд, 74), Гилмор, Макгинн (Доак, 90+1), Мактоминей, Кристи - Дайкс (Конуэй, 74).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: португалия шотландия

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