iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Криштиану установил новый рекорд

Легенда Португалии стал лучшим в истории отборов на чемпионат мира.
Сегодня, 09:58       Автор: Василий Войтюк
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Национальная сборная Португалии в матче квалификации к чемпионату мира против Венгрии могла гарантировать себе путевку на мундиаль, но не обыграла соперника и отложила свой выход на ЧМ-2026 на позже.

Оба гола в составе португальцев забил Криштиану Роналду, доведя таким образом число забитых мячей в рамках квалификационных турниров до чемпионатов мира до 41.

Таким образом Роналду установил мировой рекорд по этому показателю, обойдя представителя Гватемалы Карлоса Руиса, на счету которого 39 голов в квалификациях к чемпионатам мира.

Лучшие бомбардиры отборов в ЧМ

  • 41 - Криштиану Роналду (Португалия)
  • 39 - Карлос Руис (Гватемала)
  • 36 - Лионель Месси (Аргентина)
  • 35 - Али Даэи (Иран)
  • 33 - Роберт Левандовски (Польша)

На ISPORT можно ознакомиться с результатами всех поединков европейского отбора в чемпионат мира 2026 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: португалия Криштиану Роналду

Статьи по теме

Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
Роналду принял участие в награждении победителей Esports World Cup Роналду принял участие в награждении победителей Esports World Cup
"В этой жизни и во всех следующих": Джорджина мило сообщила о помолвке с Роналду "В этой жизни и во всех следующих": Джорджина мило сообщила о помолвке с Роналду
Роналду жестко отреагировал на вопрос о Золотом мяче Роналду жестко отреагировал на вопрос о Золотом мяче

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

Формула 116:50
Мерседес объявил пилотов на сезон-2026
НХЛ16:10
Аутсайдер НХЛ обновил рекорд посещаемости
Европа15:36
Барселона пролонгировала звезду команды
НБА15:00
Даллас определился с судьбой тренера
ЧМ-202614:30
Украина в отборе на ЧМ-2026: что будет дальше и какие расклады?
НХЛ14:28
Кросби установил очередные достижения в НХЛ
Европа13:57
Тоттенхэм вернул бывшего функционера
Украина13:30
УХЛ: Шторм примет Крыжинку Кэпиталз
Украина13:25
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
Теннис13:05
Киченок вышла в полуфинал японского турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK