Криштиану установил новый рекорд

Легенда Португалии стал лучшим в истории отборов на чемпионат мира.

Национальная сборная Португалии в матче квалификации к чемпионату мира против Венгрии могла гарантировать себе путевку на мундиаль, но не обыграла соперника и отложила свой выход на ЧМ-2026 на позже.

Оба гола в составе португальцев забил Криштиану Роналду, доведя таким образом число забитых мячей в рамках квалификационных турниров до чемпионатов мира до 41.

Таким образом Роналду установил мировой рекорд по этому показателю, обойдя представителя Гватемалы Карлоса Руиса, на счету которого 39 голов в квалификациях к чемпионатам мира.

Лучшие бомбардиры отборов в ЧМ

41 - Криштиану Роналду (Португалия)

39 - Карлос Руис (Гватемала)

36 - Лионель Месси (Аргентина)

35 - Али Даэи (Иран)

33 - Роберт Левандовски (Польша)

На ISPORT можно ознакомиться с результатами всех поединков европейского отбора в чемпионат мира 2026 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!