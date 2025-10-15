Криштиану установил новый рекорд
Национальная сборная Португалии в матче квалификации к чемпионату мира против Венгрии могла гарантировать себе путевку на мундиаль, но не обыграла соперника и отложила свой выход на ЧМ-2026 на позже.
Оба гола в составе португальцев забил Криштиану Роналду, доведя таким образом число забитых мячей в рамках квалификационных турниров до чемпионатов мира до 41.
Таким образом Роналду установил мировой рекорд по этому показателю, обойдя представителя Гватемалы Карлоса Руиса, на счету которого 39 голов в квалификациях к чемпионатам мира.
Лучшие бомбардиры отборов в ЧМ
- 41 - Криштиану Роналду (Португалия)
- 39 - Карлос Руис (Гватемала)
- 36 - Лионель Месси (Аргентина)
- 35 - Али Даэи (Иран)
- 33 - Роберт Левандовски (Польша)
