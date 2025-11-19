Роналду поужинал в Белом доме с Трампом

Нападающий саудовского Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду посетил ужин в Белом доме, организованный президентом США Дональдом Трампом.

Звезда футбола присутствовал на мероприятии во вторник, 18 ноября, вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Как сообщает BBC, целью визита стало желание принца снизить зависимость своей страны от доходов от нефти, диверсифицировав свою деятельность в другие сферы, включая спорт и туризм.

При этом во время встречи Трамп заявил, что его сын является фанатом Роналду.

"Знаете, мой сын - большой поклонник Криштиану Роналду. Роналду здесь, и мне кажется, теперь, когда я вас представил, мой сын стал уважать отца еще больше. Спасибо, что пришли, это большая честь", - сказал президент США.

Роналду на ужине сопровождала его возлюбленная Джорджина Родригес, а также на мероприятии присутствовали президент ФИФА Джанни Инфантино и основатель Tesla Илон Маск.

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории.

