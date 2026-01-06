iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Роналду нацелил Ан-Наср на громкий трансфер

На радаре оказался ветеран бывшего клуба.
Сегодня, 16:29       Автор: Антон Федорцив
Антонио Рюдигер / Getty Images
Антонио Рюдигер / Getty Images

Форвард Криштиану Роналду подтолкнул Ан-Наср к приглашению защитника Антонио Рюдигера. Аравийский гранд попытается подписать немца летом, сообщает Goal.

Контракт центрбека с мадридским Реалом рассчитан до конца сезона. Рюдигер получил возможность вести переговоры с другими клубами. Пока защитник не проявил энтузиазма к пролонгации договора со "сливочными".

В нынешнем сезоне Рюдигер сыграл 8 поединков во всех турнирах. Ранее он очертил намерение перебраться в Саудовскую Аравию. Изменить планы центрбека пытается французский ПСЖ.

К слову, форвард Кристиан Бентеке переехал на Ближний Восток из американского Ди Си Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Реал Мадрид Антонио Рюдигер ан-наср

Статьи по теме

Сыграет ли звезда Реала? Травма француза ставит его участие в полуфинале под сомнение Сыграет ли звезда Реала? Травма француза ставит его участие в полуфинале под сомнение
Реал с голами воспитанников разбил дома Бетис Реал с голами воспитанников разбил дома Бетис
Роналду достроил 30-миллионный особняк, где собирается жить на пенсии Роналду достроил 30-миллионный особняк, где собирается жить на пенсии
Защитник Реала близок к возвращению на поле к Суперкубку Испании Защитник Реала близок к возвращению на поле к Суперкубку Испании

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: этап Кубка мира в Оберхофе откроет соревновательную программу 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: Зинченко выйдет на матч с Вест Хэмом, Довбик встретится с Лечче
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
Продолжает путь в Окленде. Свитолину ожидает матч против Кэти Бултер
просмотров
Костюк получила соперницу для первого матча в 2026 году
просмотров

Последние новости

Европа18:01
Манчестер Юнайтед имеет несколько фаворитов на должность временного тренера
НБА17:57
Денвер узнал ориентировочную дату возвращения Йокича
Биатлон17:28
Сборная Норвегии по биатлону объявила предварительную заявку на Олимпиаду
Европа17:25
"Топ-тренер": Гвардиола прокомментировал отставку Аморима
Теннис16:55
Ястремская будет противостоять Фернандес во втором круге Брисбена
Другие страны16:29
Роналду нацелил Ан-Наср на громкий трансфер
Европа15:44
Манчестер Сити потерял очередного защитника
Формула 114:53
Середняк Формулы-1 изменил дату презентации нового болида
Европа14:47
Бывший тренер Шахтёра может возглавить Манчестер Юнайтед
Европа и мир14:24
Пастрняк и Нечас попали в заявку Чехии на Олимпийские игры-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK