Роналду нацелил Ан-Наср на громкий трансфер

Форвард Криштиану Роналду подтолкнул Ан-Наср к приглашению защитника Антонио Рюдигера. Аравийский гранд попытается подписать немца летом, сообщает Goal.

Контракт центрбека с мадридским Реалом рассчитан до конца сезона. Рюдигер получил возможность вести переговоры с другими клубами. Пока защитник не проявил энтузиазма к пролонгации договора со "сливочными".

В нынешнем сезоне Рюдигер сыграл 8 поединков во всех турнирах. Ранее он очертил намерение перебраться в Саудовскую Аравию. Изменить планы центрбека пытается французский ПСЖ.

К слову, форвард Кристиан Бентеке переехал на Ближний Восток из американского Ди Си Юнайтед.

