Звезда МЛС перебрался на Ближний Восток

Ветеран переехал в более теплые широты.
Сегодня, 19:20       Автор: Антон Федорцив
Кристиан Бентеке / ФК Аль-Вахда
Кристиан Бентеке / ФК Аль-Вахда

Бывший форвард сборной Бельгии Кристиан Бентеке покинул американский Ди Си Юнайтед. Нападающий присоединился к эмиратской Аль-Вахде, сообщает официальный X клуба.

Новичок достался третьей команде Лиги ОАЭ бесплатно. Контракт Бентеке с "черно-красными орлами" был рассчитан до 31 декабря. За океаном он провел 3,5 сезона и стал лучшим бомбардиром кампании-2024.

В минувшем сезоне Бентеке провел 25 поединков в МЛС, в которых забил 9 мячей. Ранее он выступал за английские (Кристал Пэлас, Ливерпуль, Астон Вилла) и бельгийские (Генк, Мехелен, Кортрейк, Стандард) клубы.

К слову, накануне Ан-Наср потерпел первое поражение в сезоне аравийской Про-лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристиан Бентеке Ди Си Юнайтед Аль-Вахда ДС Юнайтед

