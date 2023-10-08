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Руни уволили с поста главного тренера клуба МЛС

Англичанин расстался с командой по обоюдному согласию.
Сегодня, 11:05
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Англичанина Уэйн Руни уволили с поста главного тренера Ди Си Юнайтед.

Как сообщает пресс-служба клуба, Руни и руководство "красно-черных" достигли о прекращении сотрудничестве по взаимному согласию.

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"Мы поговорили с Уэйном и пришли к выводу, что в данный момент нам лучше расстаться. Это решение дает возможность следующему генеральному менеджеру внедрить новую философию и структуру в нашу спортивную деятельность, которая начнется с выбора главного тренера, наилучшим образом соответствующего этой философии.

Мы благодарны Уэйну Руни за все, что он сделал для нашего клуба и для футбола в столице, сначала как игрок и капитан Ди Си Юнайтед, а в последнее время как наш тренер. Он остается важной частью семьи Ди Си Юнайтед, ценным и дорогим другом", - сказал гендиректор клуба Джейсон Левиен.

Отметим, что Ди Си Юнайтед имеет одинаковое количество очков с Чикаго Файр и Нью-Йорк Ред Буллс и сможет попасть в плей-офф, если оба коллектива проиграют свои последние матчи в чемпионате. Чикаго Файр будет играть с Нью-Йорк Сити, а Нью-Йорк Ред Буллс с Нешвиллем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Уэйн Руни Ди Си Юнайтед

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