Интер Майами с Месси и Кривцовым уступил лидеру восточной конференции
В рамках 33 тура регулярного чемпионата МЛС Интер Майами встретился с Цинцинатти.
Гости меньше владели мячом, преимущественно играя на контратаках, но зато создавали более острые моменты, что принесло свои плоды.
Команды долго не могли справиться друг с другом, но на 78 минуте Альваро Барреаль принес минимальную победу для Цинцинатти.
Отметим, что в матче принимали участие Сергей Кривцов, отыгравший все 90 минут и Лионель Месси, вышедший на поле на 55 минуте.
Также стоит сказать, что у коллектива Херардо Мартино осталось 2 матча до завершения чемпионата и они отстают от зоны плей-офф на 7 пунктов, что лишает их даже теоретических шансов на попадание в постсезон.
Напомним, ранее сообщалось, что, если Интер Майами не попадет в плей-офф, то Месси может отправиться в Барселону.
Статистика матча МЛС Интер Майами - Цинцинатти
Интер Майами - Цинцинатти 0:1
Голы: Барреаль, 78
xG: 0.95 - 2.08
Удары: 16 - 13
Удары в створ: 2 - 6
Владение мячом: 62% - 38%
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