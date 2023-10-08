Интер Майами с Месси и Кривцовым уступил лидеру восточной конференции

В рамках 33 тура регулярного чемпионата МЛС Интер Майами встретился с Цинцинатти.

Гости меньше владели мячом, преимущественно играя на контратаках, но зато создавали более острые моменты, что принесло свои плоды.

Команды долго не могли справиться друг с другом, но на 78 минуте Альваро Барреаль принес минимальную победу для Цинцинатти.

Отметим, что в матче принимали участие Сергей Кривцов, отыгравший все 90 минут и Лионель Месси, вышедший на поле на 55 минуте.

Также стоит сказать, что у коллектива Херардо Мартино осталось 2 матча до завершения чемпионата и они отстают от зоны плей-офф на 7 пунктов, что лишает их даже теоретических шансов на попадание в постсезон.

Напомним, ранее сообщалось, что, если Интер Майами не попадет в плей-офф, то Месси может отправиться в Барселону.

Статистика матча МЛС Интер Майами - Цинцинатти

Интер Майами - Цинцинатти 0:1

Голы: Барреаль, 78

xG: 0.95 - 2.08

Удары: 16 - 13

Удары в створ: 2 - 6

Владение мячом: 62% - 38%

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!