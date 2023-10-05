Интер Майами может разрешить Месси уйти в Барселону

Это случится при одном условии.

Вингер Интер Майами Лионель Месси зимой может вернуться в Барселону.

Как сообщает издание Sport, аргентинца могут отдать в аренду в стан "сине-гранатовых". Случится это, если "розовые" не пройдут в плей-офф МЛС.

Отметим, что шансы коллектива Херардо Мартино попасть в постсезон довольно малы. Интер Майами отстает от зоны плей-офф на 5 очков, а до конца регулярного чемпионата 3 матча.

Ранее владелец американского клуба Хорхе Мас заявил, что сделает все для того, чтобы Месси попрощался с фанатами Барселоны.

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