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Месси может вернуться в Барселону

Аргентинец хочет встретиться с фанатами из Каталонии.
Вчера, 21:59
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Владелец Интер Майами Хорхе Мас высказался касаемо возможного возвращения Лионеля Месси в Барселону.

"Очевидно, конкуренция за лучшего игрока в мире очень высока. Не только из-за желания ПСЖ продлить контракт, возможности вернуться в Барселону и предложений из Саудовской Аравии. Честно говоря, это были очень напряженные несколько месяцев, у меня было множество встреч в Росарио, в Барселоне, в Мадриде, в Париже, Майами и Дохе.

Был ли трансфер в опасности? Без сомнения. Давление было серьезным. Уход из Барселоны пришелся Месси не по душе – он не смог попрощаться со своим клубом, который принял его в детстве, и я думаю, обстоятельства сложились не так, как хотел Лионель".

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"Я пообещал ему, что в ближайшие годы сделаю все возможное, чтобы у него была возможность попрощаться со своими болельщиками в Барселоне. Либо Интер Майами отправится в Барселону, либо мы как-то организуем матч", – сказал Мас в интервью Marca.

Напомним, Месси перебрался в Интер Майами этим летом на правах свободного агента.

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