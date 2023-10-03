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Где Халк?: Месси поведал душераздирающая историю о своей знаменитой собаке

Аргентинец был вынужден оставить своего любимца в Каталонии.
Сегодня, 09:35
Лионель Месси / Instagram
Лионель Месси / Instagram

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси перебрался в Интер Майами после окончания контракта с ПСЖ.

Вместе с аргентинцем во Флориду перебралась вся его семья, однако домашний питомец был вынужден остаться в Европе. Как сообщает Goal со ссылкой на YouTube-канал OLGA, семья Месси оставила его в Барселоне.

"Он в Барселоне, Халк там. Он немного стар. Поэтому нам пришлось оставить его в доме, который у нас есть в Барселоне".

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По сообщениям в СМИ, Месси рассказал, что Халк "на грани" того, чтобы его усыпили.

Месси взял щенка бордоского мастифа еще в 2016 году. Средняя продолжительность жизни от пяти до восьми лет.

Сейчас за собакой присматривают сотрудники роскошного дома Месси в Кастельдефельсе – пригороде Барселоны, примерно в 12 милях от Камп Ноу.

Ранее Месси рассказал, где планирует закончить карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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