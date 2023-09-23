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Месси рассказал, где планирует закончить карьеру

Аргентинец не отступает от плана вернуться на Родину.
Сегодня, 00:57
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Вингер американского Интер Майами Лионель Месси высказался о том, где он хотел бы завершить карьеру.

По словам футболиста, прежде чем повесить "бутсы на гвоздь", он хочет поиграть в Ньюэллс Олд Бойс из аргентинского Росарио.

"Всегда, а особенно после того, как стал чемпионом мира, хотел наслаждаться аргентинским футболом, играя за Ньюэллс Олд Бойз. Когда был маленьким, ходил по тому полю.

Хотел бы поиграть за Ньюэллс Олд Бойз", - заявил аргентинец.

Отметим, что Месси находился в системе "красно-черных" с 1994 по 2000 года до того, как переехал в Барселону.

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