Хави: Грусть из-за ухода Месси из Барселоны никогда не закончится

Испанский специалист хотел бы вернуть в ряды клуба живую легенду.

Главный тренер Барселоны Хави после матча против Виктории (5:1) назвал форварда Лионеля Месси лучшим в истории.

"Грусть из-за ухода Месси никогда не закончится. Он лучший в истории. Все, что он дал, было экстраординарным.

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К сожалению, это закончилось, и теперь есть другие игроки, призванные изменить ситуацию.

Пока рано что-то прогнозировать, но мы зародили надежду", – сказал Хави в интервью сайту УЕФА.

Напомним, Месси покинул Барселону в 2021 году из-за финансовых трудностей клуба и на правах свободного агента перешел в ПСЖ.