iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хави: Грусть из-за ухода Месси из Барселоны никогда не закончится

Испанский специалист хотел бы вернуть в ряды клуба живую легенду.
Сегодня, 09:49
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images
0 0 0

Главный тренер Барселоны Хави после матча против Виктории (5:1) назвал форварда Лионеля Месси лучшим в истории.

"Грусть из-за ухода Месси никогда не закончится. Он лучший в истории. Все, что он дал, было экстраординарным.

Читайте также: Хет-трик Левандовски - в обзоре матча Барселона - Виктория Плзень в Лиге чемпионов

К сожалению, это закончилось, и теперь есть другие игроки, призванные изменить ситуацию.

Пока рано что-то прогнозировать, но мы зародили надежду", – сказал Хави в интервью сайту УЕФА.

Напомним, Месси покинул Барселону в 2021 году из-за финансовых трудностей клуба и на правах свободного агента перешел в ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Лионель Месси
0 0 0

Статьи по теме

Хет-трик Левандовски - в обзоре матча Барселона - Виктория Плзень в Лиге чемпионов Хет-трик Левандовски - в обзоре матча Барселона - Виктория Плзень в Лиге чемпионов
Барселона разгромила Викторию благодаря хет-трику Левандовски Барселона разгромила Викторию благодаря хет-трику Левандовски
Клуб из ОАЭ усилился хавбеком Барселоны Клуб из ОАЭ усилился хавбеком Барселоны
Полузащитник Барселоны отправился в ОАЭ для подписания контракта с новым клубом Полузащитник Барселоны отправился в ОАЭ для подписания контракта с новым клубом
Помочь журналистам

Видео

Наполи - Ливерпуль 4:1 Обзор матча и видео голов
Наполи - Ливерпуль 4:1 Обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Теннис10:36
Алькарас отыграл матчбол и длительном матче одолел Синнера
Европа10:15
Мерсон: Зидан – единственный, кто подходит Челси
Лига Чемпионов10:00
Тоттенхэм - Марсель 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Европа09:49
Хави: Грусть из-за ухода Месси из Барселоны никогда не закончится
Сборные09:40
Украина - Хорватия: видео онлайн-трансляция матча Евробаскета
Лига Чемпионов09:23
Левандовски и Мбаппе претендуют на звание игрока недели в ЛЧ
Лига Чемпионов09:15
Бокал вина и благодарность Клоппу: легенда МЮ потроллил Ливерпуль после разгромного поражения от Наполи
Бокс08:45
Команда Джошуа хотела отстранить украинского рефери с реванша с Усиком
Лига Чемпионов08:20
Атлетико - Порту 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Лига Европы08:00
Нападник Челсі та нова схема: Як змінився Фенербахче після останнього матчу з Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK