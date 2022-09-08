Хет-трик Левандовски - в обзоре матча Барселона - Виктория Плзень в Лиге чемпионов
Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона на своем поле разгромила Викторию Плзень (5:1).
Главным героем встречи стал нападающий польской команды Роберт Левандовски. Форварду удалось отметиться хет-триком.
Стоит отметить, что в составе Барселоны дебютный гол забил Франк Кессиэ. Точку в поединке поставил Ферран Торрес.
Голом престижа в составе чешской команды отметился Сикора, который забил в первом тайме.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Виктория Плзень: