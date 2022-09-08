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Хет-трик Левандовски - в обзоре матча Барселона - Виктория Плзень в Лиге чемпионов

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 07:20
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images
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В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона на своем поле разгромила Викторию Плзень (5:1).

Главным героем встречи стал нападающий польской команды Роберт Левандовски. Форварду удалось отметиться хет-триком.

Стоит отметить, что в составе Барселоны дебютный гол забил Франк Кессиэ. Точку в поединке поставил Ферран Торрес.

Голом престижа в составе чешской команды отметился Сикора, который забил в первом тайме.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Виктория Плзень:

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