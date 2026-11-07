Шахтер - Динамо: как букмекеры оценивают шансы команд?

В воскресенье, 8 ноября, в рамках 12-го тура УПЛ состоится украинское Эль-Классико. Шахтер во Львове примет Динамо в матче, который, очевидно, притягивает наибольший интерес в этот уикэнд.

"Горняки" неплохо проводят сезон, однако в чемпионате им не дает расслабиться Полесье, а в Лиге чемпионов команда Турана испытывает проблемы с набором очков. Динамо же только сменило тренера и теперь пытается исправить ситуацию, к которой привела работа Костюка.

• 08.11, 18:00 | Шахтер - Динамо

Эксперты BETKING считают донецкий клуб безусловным фаворитом противостояния, предлагая коэффициент на его победу 1.86. Шансы киевлян оцениваются сильно ниже и имеют коэффициент 4.50. Даже ничья считается более вероятным исходом с коэффициентом 3.40.

Статус фаворита у "горняков" влияет практически на все в этом матче. Так, например, коэффициент на то, что именно Шахтер откроет счет составил 1.60, а Динамо - 2.62.

Тем не менее шансы киевлян отличиться в воротах соперника считаются весьма вероятным. Линия предлагает коэффициент на то, что обе команды забьют - 1.88, а на то, что забьет лишь одна - 1.86.

При этом общий тотал голов команд заметно отличается. Коэффициенты на тотал голов Шахтера следующий: больше 1.5 - 1.96, а уже больше 2.5 - 4.00. Соотвествующие коэффициенты для киевлян составили 1.78 и 1.22.

Традиционно, наиболее вероятными авторами гола у Шахтера считаются Лука Мейреллиш (2.85), Проспер Оба (2.90) и Лассина Траоре (3.00). У киевлян же это Матвей Пономаренко (3.60) и Пьер Мунгенге (3.66).

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