Гризманн отличился голом в дебютном матче в МЛС

Гризманн забил первый гол за Орландо Сити / Getty Images

Бывший нападающий Атлетико и Барселоны Антуан Гризманн результативно дебютировал в МЛС.

Новая команда 35-летнего француза Орландо Сити в матче регулярного чемпионата североамериканской лиги встречалась в гостях с Сан-Хосе Эрсквейкс и одержала разгромную победу 4:0 над одним из лидеров Западной конференции.

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Гризманн непосредственно приложился к этому успеху, отличившись голом на 48-й минуте и сделав счет в поединке 3:0. Для французского нападающего этот забитый мяч стал первым за Орландо в дебютном матче в МЛС.

GRIZI GETS HIS FIRST IN @MLS 🔥 pic.twitter.com/NfC5mfPZaS — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) July 23, 2026

На данный момент Орландо Сити занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков в 16 сыгранных матчах.

Напомним, что Гризманн летом присоединился к Орландо Сити в статусе свободного агента, подписав контракт до 2028 года.

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