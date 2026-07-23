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Футбол

Гризманн отличился голом в дебютном матче в МЛС

Французский нападающий помог Орландо Сити одержать разгромную победу.
Сегодня, 10:48       Автор: Игорь Мищук
Гризманн забил первый гол за Орландо Сити / Getty Images
Гризманн забил первый гол за Орландо Сити / Getty Images

Бывший нападающий Атлетико и Барселоны Антуан Гризманн результативно дебютировал в МЛС.

Новая команда 35-летнего француза Орландо Сити в матче регулярного чемпионата североамериканской лиги встречалась в гостях с Сан-Хосе Эрсквейкс и одержала разгромную победу 4:0 над одним из лидеров Западной конференции.

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Гризманн непосредственно приложился к этому успеху, отличившись голом на 48-й минуте и сделав счет в поединке 3:0. Для французского нападающего этот забитый мяч стал первым за Орландо в дебютном матче в МЛС.

На данный момент Орландо Сити занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков в 16 сыгранных матчах.

Напомним, что Гризманн летом присоединился к Орландо Сити в статусе свободного агента, подписав контракт до 2028 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Антуан Гризманн Орландо Сити

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