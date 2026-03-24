Гризманн подписал контракт с новым клубом

Французский нападающий летом отправится в МЛС.
Сегодня, 16:45       Автор: Игорь Мищук
Антуан Гризманн будет выступать за Орландо Сити / Orlando City SC
Антуан Гризманн будет выступать за Орландо Сити / Orlando City SC

Французский нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн продолжит карьеру в МЛС в составе Орландо Сити.

Североамериканский клуб на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 35-летним футболистом.

Форвард до конца текущего сезона будет выступать за Атлетико, а к Орландо Сити присоединится летом после прохождения медицинского осмотра и получения необходимой визы.

Как сообщает пресс-служба представителя МЛС, контракт француза вступит в силу в июле 2026 года и будет рассчитан до конца сезона-2027/28. Также договор будет предусматривать возможность его продления еще на год.

При этом Гризманн получит статус "Designated Player" и его оклад не будет подпадать под потолок зарплат в североамериканской лиге.

В своей новой команде французский форвард будет выступать под седьмым номером.

Отметим, что в нынешнем сезоне Гризманн провел за Атлетико 43 матча во всех турнирах, отличившись 13 голами и четырьмя результативными передачами.

