iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Руководство Атлетико пополнилось чемпионом мира

Давид Вилья вошел в состав совета директоров.
Сегодня, 16:57       Автор: Андрей Безуглый
Давид Вилья / Getty Images
Давид Вилья / Getty Images

Атлетико объявил, что Давид Вилья вошел в состав совета директоров клуба.

В мадридском клубе прошло утверждение нового состава управляюещго органа. Энрике Селесо остался президентом клуба, а в состав совета директоров вошел Давид Вилья.

Я очень рад вернуться в клуб с новыми обязанностями, но с тем же желанием продолжать помогать Атлетико Мадрид расти сезон за сезоном.

Клуб значительно вырос за последние несколько лет, и я надеюсь внести свой вклад в наши дальнейшие успехи.

Я очень благодарен, что меня рассмотрели на эту должность

Напомним, что Давид Вилья провел лишь один сезон в составе "матрацников" завоевав победу в Ла Лиге. Однако больше всего матчей испанец провел за Валенсию и Нью-Йорк Сити. Также ставал чемпионом мира  и чемпионом Европы в составе сборной Испании.

Ранее также сообщалось, что Атлетик определился с будущим своей главной звезды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Давид Вилья

Статьи по теме

Гризманн сделал важное заявление о своем будущем в Атлетико Гризманн сделал важное заявление о своем будущем в Атлетико
"Невероятная ситуация": Тренер Тоттенхэма объяснил замену вратаря на 17-й минуте матча с Атлетико "Невероятная ситуация": Тренер Тоттенхэма объяснил замену вратаря на 17-й минуте матча с Атлетико
Атлетико разгромил Тоттенхэм и установил клубный рекорд в плей-офф ЛЧ Атлетико разгромил Тоттенхэм и установил клубный рекорд в плей-офф ЛЧ
Тоттенхэм сменил голкипера в матче с Атлетико после 17 минут и трех пропущенных Тоттенхэм сменил голкипера в матче с Атлетико после 17 минут и трех пропущенных

Видео

УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер
УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: мужской спринт откроет восьмой этап Кубка мира в эстонском Отепяя
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Шахтёр поборется с Лехом в Лиге конференций, тем временем Рома и Астон Вилла сыграют в Лиге Европы
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Биатлон18:44
Двое украинцев финишировали в зачетной зоне спринта в Отепяя
Лига Чемпионов18:25
Вингер Челси может попасть под санкции от УЕФА
Лига конференций18:00
Лех - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Европа16:57
Руководство Атлетико пополнилось чемпионом мира
Европа16:20
Соперник сборной Украины продлил контракт главного тренера
Теннис14:56
Джокович прервал легендарную серию
Европа14:34
Четыре команды хотят подписать чемпиона мира 2022
НБА14:00
Защитник Кливленда покорил рекорд Джордана
Формула 113:35
Четырехкратный чемпион мира передумал завершать карьеру
Теннис12:45
Калинина преодолела стадию 1/8 финала турнира в Анталии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK