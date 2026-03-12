Руководство Атлетико пополнилось чемпионом мира

Атлетико объявил, что Давид Вилья вошел в состав совета директоров клуба.

В мадридском клубе прошло утверждение нового состава управляюещго органа. Энрике Селесо остался президентом клуба, а в состав совета директоров вошел Давид Вилья.

Я очень рад вернуться в клуб с новыми обязанностями, но с тем же желанием продолжать помогать Атлетико Мадрид расти сезон за сезоном. Клуб значительно вырос за последние несколько лет, и я надеюсь внести свой вклад в наши дальнейшие успехи. Я очень благодарен, что меня рассмотрели на эту должность

Напомним, что Давид Вилья провел лишь один сезон в составе "матрацников" завоевав победу в Ла Лиге. Однако больше всего матчей испанец провел за Валенсию и Нью-Йорк Сити. Также ставал чемпионом мира и чемпионом Европы в составе сборной Испании.

Ранее также сообщалось, что Атлетик определился с будущим своей главной звезды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!