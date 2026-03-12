Соперник сборной Украины продлил контракт главного тренера

Шведский футбольный союз объявил о продлении контракта с Грэмом Поттером.

Напомним, что английский специалист возглавил "сине-желтых" в октябре прошлого года. Под его руководством команда провела два матча, сыграв вничью и проиграв.

Тем не менее команда прошла в плей-офф благодаря Лиги наций, где сыграет против сборной Украины.

Сам же Поттер подписал с командой контракт до 2030 года.

Матч между сборными Украины и Швеции пройдет 26 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель противостояния сыграет с ке-то из пары Польша/Албания.

Ранее также сообщалось, что Гвардиола покорил еще один тренерский рубеж.

