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Брайтон рассматривает вариант с возвращением Поттера

У клуба почти не осталось вариантов.
Сегодня, 08:45
Грэм Поттер / Getty Images
Грэм Поттер / Getty Images

Грэм Поттер может снова стать у руля Брайтона, пишет The Guardian.

Напомним, по окончании прошлого сезона клуб покинул главный тренер Роберто де Дзерби.

"Чайки" планировали подписать Кирана МакКенну из Ипсвича, но специалист неожиданно решил остаться в клубе. Потому Брайтону пришлось искать новые варианты.

Сейчас клуб склоняется к тому, чтобы вернуть обратно Грэма Поттера, который уже работал там с 2019 по 2022 год, пока не перешел в Челси.

Отметим, что английский специалист также считается кандидатом на замену Эрику тен Хагу в Манчестер Юнайтед.

Ранее также сообщалось, что хавбек Брайтона может вернуться в родной клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон Грэм Поттер

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