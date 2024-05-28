Новичок АПЛ первым трансфером хочет вернуть своего воспитанника

Адам Лаллана снова сыграет на Сейнт Мэри Стэдиум.

Саутгемптон, который завоевал возвращение в АПЛ, определился с первым трансфером, пишет The Telegraph.

"Святые" намерены вернуть в клуб одного из своих звездных воспитанников Адама Лаллану.

Прошлый сезон хавбек провел в Брайтоне, где за 30 матчей отличился лишь одним ассистом. Контракт Лалланы с "чайками" истекает через месяц, и он сможет вернуться в Саутгемптон свободным агентом.

Издание отметчает, что Адам присутствовал на финальном матче Саутегмптона против Лидса. Стороны уже некоторое время ведут переговоры о контракте.

Напомним, что Лаллана прошел академию "святых", а затем провел за клуб 265 матчей прежде, чем перешел в Ливерпуль за 30 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Челси договорился с новым тренером.

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