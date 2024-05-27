Челси договорился с новым тренером

Главный тренер Лестера Энцо Мареска может возглавить Челси.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, специалист согласился на работу с лондонским клубом.

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В ближайшее время стороны должны согласовать контракт, который будет рассчитан на 3 года или на 2 с опцией продления еще на один.

Отмечается, что Челси осталось договориться с Лестером о компенсации.

Напомним, после сезона лондонцы отправили в отставку Маурисио Почеттино. Ранее стало известно, сколько аргентинец заработал на расторжении контракта с Челси.

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