Челси договорился с новым тренером
"Синим" осталось заключить соглашение с Лестером.
Главный тренер Лестера Энцо Мареска может возглавить Челси.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, специалист согласился на работу с лондонским клубом.
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В ближайшее время стороны должны согласовать контракт, который будет рассчитан на 3 года или на 2 с опцией продления еще на один.
Отмечается, что Челси осталось договориться с Лестером о компенсации.
Напомним, после сезона лондонцы отправили в отставку Маурисио Почеттино. Ранее стало известно, сколько аргентинец заработал на расторжении контракта с Челси.
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