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Челси договорился с новым тренером

"Синим" осталось заключить соглашение с Лестером.
Вчера, 17:11
Энцо Мареска / Getty Images
Энцо Мареска / Getty Images

Главный тренер Лестера Энцо Мареска может возглавить Челси.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, специалист согласился на работу с лондонским клубом. 

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В ближайшее время стороны должны согласовать контракт, который будет рассчитан на 3 года или на 2 с опцией продления еще на один. 

Отмечается, что Челси осталось договориться с Лестером о компенсации. 

Напомним, после сезона лондонцы отправили в отставку Маурисио Почеттино. Ранее стало известно, сколько аргентинец заработал на расторжении контракта с Челси.

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