Стало известно, сколько Почеттино заработал на расторжении контракта с Челси

Аргентинец хоть и покинул клуб, но свои деньги получил.

Маурисио Почеттино получит компенсацию после расторжения контракта с Челси. Об этом сообщает издание talkSPORT.

Лондонский клуб и аргентинский специалист ранее договорились о завершении сотрудничества после сезона, в котором команда заняла шестое место в АПЛ. Размер компенсации тренеру составит три миллиона фунтов.

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Кроме того, сообщается, что на посту тренера Челси Маурисио Почеттино может заменить Энцо Мареска, возглавляющий Лестер.

Лондонский клуб планирует запросить разрешение на переговоры с Мареской. В контракте тренера с Лестером указана сумма компенсации в размере 7,5 миллионов фунтов.

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