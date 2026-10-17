Миколенко вернется на поле в матче с Челси после травмы

Украинский защитник выйдет в старте Эвертона в ближайшем поединке АПЛ.

В субботу, 17 октября, Эвертон примет на своем поле Челси в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги.

Участие в этом матче примет украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко, который восстановился после травмы.

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Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес включил 27-летнего украинца в стартовый состав команды на эту игру.

Today's Toffees to face @ChelseaFC! 👊 #EVECHE https://t.co/TeIorbySu4 — Everton (@Everton) October 17, 2026

Матч Эвертон - Челси начнется в 14:30 по киевскому времени.

Напомним, что Миколенко в минувшее международное окно провел один матч за сборную Украины против Венгрии (1:0), после чего пропустил поединок с Грузией (0:0), а затем 1 октября покинул расположение национальной команды из-за повреждения.

В поединке предыдущего тура АПЛ против Халл Сити (2:2) украинец также не попал в заявку Эвертона.

В нынешнем сезоне Миколенко провел в составе "ирисок" семь матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Эвертон был выставлен на продажу.

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