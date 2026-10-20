Манчестер Сити ждет снятие огромного количества очков

FA пытается не затягивать с решением.

В FA практически определились с наказанием для Манчестер Сити, пишет Daily Mail.

Издание, ссылаясь на свои источники в ассоциации, утверждает, что "горожане" почти точно будут понижены до Чемпионшипа.

Лига намерена оштрафовать клуб снятием огромного количества очков, которое почти гарантированно отправит клуб в Чемпионшип.

Возможно, даже в будщем сезоне с Сити также еще снимут очков, что заставит "горожан" провести вне АПЛ еще один сезон.

Также были рассмотрены и другие меры вплоть до понижения в Английскую футбольную лигу, однако было решено, что подобное решение вызовет хаос в английском футболе.

При этом АПЛ настаивает, чтобы наказание было оглашено до решения по апелляции, то есть, как минимум до конца января.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм добыл первую победу в текущем сезоне.

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