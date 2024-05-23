iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси намерен подписать нового тренера до конца недели

Лондонцы подобрали несколько вариантов.
Сегодня, 17:17
ФК Челси / Getty Images
ФК Челси / Getty Images

Челси определится с новым тренером до конца следующей недели. Об этом сообщает Sky Sports.

Основными кандидатами на замену Почеттино являются тренер Брентфорда Томас Франк, Энцо Мареска из Лестера и Киран Маккенна из Ипсвича.

Читай также: Чтоб мог противостоять Гвардиоле: В Челси обозначили качества потенциального тренера

Кроме того, сообщается об интересе к еще одному неназванному специалисту. Окончательное решение примут совладельцы клуба Тодд Боули и Бехдад Эгбали.

Ожидается, что новый тренер подпишет более длительный контракт, чем Почеттино, соглашение с которым было рассчитано на два года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

Статьи по теме

Легенда Челси - об отставке Почеттино: Опустошен уходом тренерского штаба Легенда Челси - об отставке Почеттино: Опустошен уходом тренерского штаба
Чтоб мог противостоять Гвардиоле: В Челси обозначили качества потенциального тренера Чтоб мог противостоять Гвардиоле: В Челси обозначили качества потенциального тренера
Челси установил необычный рекорд АПЛ Челси установил необычный рекорд АПЛ
Челси проявляет интерес к бывшему ассистенту Гвардиолы Челси проявляет интерес к бывшему ассистенту Гвардиолы
Помочь журналистам

Видео

Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы
Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа18:33
Клуб АПЛ приобретет одноклубника Яремчука
Европа18:18
Самая сексуальная футболистка в мире похвасталась своими навыками во время отдыха в Бразилии
Европа17:56
Италия объявила предварительную заявку на Евро-2024
ММА17:47
Порье отказался от четвертого боя с Макгрегором
Европа17:25
Тухель - главный кандидат на замену тен Хагу в Манчестер Юнайтед
Европа17:17
Челси намерен подписать нового тренера до конца недели
Европа16:51
Зинченко не принял участие в презентации домашнего комплекта Арсенала: Новые формы футбольных команд на следующий сезон
Европа16:38
Милан представил новую домашнюю форму на следующий сезон
Европа16:16
Наполи и Лацио могут обменяться ненужными футболистами
Европа15:50
Легенда Челси - об отставке Почеттино: Опустошен уходом тренерского штаба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK