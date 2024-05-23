Челси намерен подписать нового тренера до конца недели
Лондонцы подобрали несколько вариантов.
Челси определится с новым тренером до конца следующей недели. Об этом сообщает Sky Sports.
Основными кандидатами на замену Почеттино являются тренер Брентфорда Томас Франк, Энцо Мареска из Лестера и Киран Маккенна из Ипсвича.
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Кроме того, сообщается об интересе к еще одному неназванному специалисту. Окончательное решение примут совладельцы клуба Тодд Боули и Бехдад Эгбали.
Ожидается, что новый тренер подпишет более длительный контракт, чем Почеттино, соглашение с которым было рассчитано на два года.
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