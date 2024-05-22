Чтоб мог противостоять Гвардиоле: В Челси обозначили качества потенциального тренера

Руководство Челси намерено бороться с Манчестер Сити и Арсеналом и ищет тренера, готового противостоять Пепу Гвардиоле и Микелю Артете.

Sky Sports сообщает, что новый тренер "синих" должен соответствовать клубной структуре, играть в футбол, основанный на владении мячом, сотрудничать с командой и уверенно взаимодействовать с прессой.

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Среди кандидатов на должность главного тренера Челси рассматриваются Энцо Мареска (Лестер), Киран Маккенна (Ипсвич), Томас Франк (Брентфорд) и Себастиан Хенесс (Штутгарт).

Напомним, Маурисио Почеттино, работавший с клубом в сезоне-2023/24, ушел из клуба по обоюдному согласию сторон.

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