Челси проявляет интерес к бывшему ассистенту Гвардиолы
Днем ранее Челси объявил о расставании с главным тренером Маурисио Почеттино, который проработал в Лондоне чуть менее года.
В связи с этим "пенсионеры" ведут поиски сменщика 52-летнего аргентинца. И в список интереса лондонсого клуба уже попала одна необычная кандидатура.
Как сообщает Николо Скира, Челси проявил интерес к главному тренеру Лестера Энцо Мареске, который сумел вернуть команду в АПЛ, выиграв Чемпионшип.
Недавно Мареска отклонил предложение возглавить Севилью, так как он хочет работать в Англии.
Отмечается, что "лисы" постараются удержать 44-летнего итальянца - клуб уже предложил своему тренеру продлить контракт до лета 2027 года. Нынешнее соглашение Марески с Лестером рассчитано до лета 2026 года.
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Напомним, что в сезоне-2022/23 Энцо Мареска работал ассистентом Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити, после чего он возглавил Лестер.
До этого он работал помощником тренера в Асколи, Севилье и Вест Хэме, а также главным тренером Пармы и молодежного состава "горожан".
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