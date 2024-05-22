iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси проявляет интерес к бывшему ассистенту Гвардиолы

Еще один последователь идей великого испанца может возглавить лондонскую команду.
Сегодня, 13:48
Энцо Мареска / Getty Images
Энцо Мареска / Getty Images

Днем ранее Челси объявил о расставании с главным тренером Маурисио Почеттино, который проработал в Лондоне чуть менее года.

В связи с этим "пенсионеры" ведут поиски сменщика 52-летнего аргентинца. И в список интереса лондонсого клуба уже попала одна необычная кандидатура.

Как сообщает Николо Скира, Челси проявил интерес к главному тренеру Лестера Энцо Мареске, который сумел вернуть команду в АПЛ, выиграв Чемпионшип.

Недавно Мареска отклонил предложение возглавить Севилью, так как он хочет работать в Англии.

Отмечается, что "лисы" постараются удержать 44-летнего итальянца - клуб уже предложил своему тренеру продлить контракт до лета 2027 года. Нынешнее соглашение Марески с Лестером рассчитано до лета 2026 года.

Читай также: Прощание Клоппа с Ливерпулем было в разы популярнее, чем празднование чемпионства Манчестер Сити

Напомним, что в сезоне-2022/23 Энцо Мареска работал ассистентом Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити, после чего он возглавил Лестер.

До этого он работал помощником тренера в Асколи, Севилье и Вест Хэме, а также главным тренером Пармы и молодежного состава "горожан".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Лестер Сити

Статьи по теме

Прощание Клоппа с Ливерпулем было в разы популярнее, чем празднование чемпионства Манчестер Сити Прощание Клоппа с Ливерпулем было в разы популярнее, чем празднование чемпионства Манчестер Сити
"Спасибо за все": Мудрик отреагировал на отставку Почеттино "Спасибо за все": Мудрик отреагировал на отставку Почеттино
Почеттино прокомментировал свой уход из Челси Почеттино прокомментировал свой уход из Челси
Официально: Почеттино ушел из Челси Официально: Почеттино ушел из Челси
Помочь журналистам

Видео

Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона
Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс15:55
Организаторы боя Усик - Фьюри недополучили более 100 млн долларов
Европа15:28
УЕФА назвал, где состоятся следующие финалы еврокубков
Формула 114:59
Ферстаппен считает, что на Гран-при Монако успехи Макларен ничего не дадут
Европа14:57
"Пошел на*уй": игрок Реала своеобразно отреагировал на решение Крооса завершить карьеру
Европа14:35
Болельщики выбрали футболиста Челси лучшим игроком сезона
Европа14:30
Не только Гирасси: Милан и Штутгарт провели переговоры сразу по нескольким игрокам
Европа13:59
Левандовски - о Мбаппе в Реале: Страха нет
Европа13:48
Челси проявляет интерес к бывшему ассистенту Гвардиолы
Формула 113:27
Хорнер: Провал Переса в Имоле не повлияет на его будущее в Формуле-1
Европа13:22
Интер перешел во владение американского инвестиционного фонда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK