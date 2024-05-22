Челси проявляет интерес к бывшему ассистенту Гвардиолы

Еще один последователь идей великого испанца может возглавить лондонскую команду.

Днем ранее Челси объявил о расставании с главным тренером Маурисио Почеттино, который проработал в Лондоне чуть менее года.

В связи с этим "пенсионеры" ведут поиски сменщика 52-летнего аргентинца. И в список интереса лондонсого клуба уже попала одна необычная кандидатура.

Как сообщает Николо Скира, Челси проявил интерес к главному тренеру Лестера Энцо Мареске, который сумел вернуть команду в АПЛ, выиграв Чемпионшип.

Недавно Мареска отклонил предложение возглавить Севилью, так как он хочет работать в Англии.

Отмечается, что "лисы" постараются удержать 44-летнего итальянца - клуб уже предложил своему тренеру продлить контракт до лета 2027 года. Нынешнее соглашение Марески с Лестером рассчитано до лета 2026 года.

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Напомним, что в сезоне-2022/23 Энцо Мареска работал ассистентом Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити, после чего он возглавил Лестер.

До этого он работал помощником тренера в Асколи, Севилье и Вест Хэме, а также главным тренером Пармы и молодежного состава "горожан".

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