Официально: Почеттино ушел из Челси

Маурисио Почеттино покинул Челси по обоюдному согласию после встречи со спортивными директорами Полом Уинстенли и Лоуренсом Стюартом, а также совладельцем клуба Бехдадом Эгбали. Об этом сообщает пресс-служба "синих".

По данным издания The Telegraph, отношения между аргентинцем и лондонцами остались дружественными, и клуб сразу начал искать нового тренера, рассматривая кандидатуры Себастьяна Хенесса, Мичел, Кирана Маккенны и Энцо Марески.

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Напомним, Почеттино проработал всего один год из двухлетнего контракта, подписанного прошлым летом, ввиду чего получит значительную компенсацию.

Под руководством Маурисио Челси обеспечил обеспечил себе выступления в еврокубках, вышел в финал Кубка лиги и полуфинал Кубка Англии.

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