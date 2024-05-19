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В Челси определились с заменой Почеттино

Наставник Ипсвича попал в сферу интересов лондонцев.
Сегодня, 00:53
Киран Маккенна / Getty Images
Киран Маккенна / Getty Images

Главный тренер Ипсвича Киран Маккенна может стать преемником Маурисио Почеттино в Челси. Об этом сообщает издание The Guardian.

Владелец клуба Тодд Боули еще не принял окончательного решения о будущем аргентинца, несмотря на мнение ключевых сотрудников лондонцев, которые считают, что тренеру стоит продолжить работу.

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Киран Маккенна является одним из основных кандидатов на замену Почеттино. Под его руководством Ипсвич занял второе место в Чемпионшипе, выйдя в АПЛ.

Напомним, в следующей туре английской Премьер-лиги Челси сыграет против Борнмута. Матч состоится в воскресенье, 19 мая, в 18:00 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Ипсвич

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