В Челси определились с заменой Почеттино

Главный тренер Ипсвича Киран Маккенна может стать преемником Маурисио Почеттино в Челси. Об этом сообщает издание The Guardian.

Владелец клуба Тодд Боули еще не принял окончательного решения о будущем аргентинца, несмотря на мнение ключевых сотрудников лондонцев, которые считают, что тренеру стоит продолжить работу.

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Киран Маккенна является одним из основных кандидатов на замену Почеттино. Под его руководством Ипсвич занял второе место в Чемпионшипе, выйдя в АПЛ.

Напомним, в следующей туре английской Премьер-лиги Челси сыграет против Борнмута. Матч состоится в воскресенье, 19 мая, в 18:00 по Киеву.

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